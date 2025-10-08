In nove anni nella Bergamasca persi 1.850 negozi | La città tiene ma affitti alle stelle
I DATI. Dai 10.580 del 2016 agli 8.730 di oggi (-19,4%). Il capoluogo però attrae ancora. Le associazioni: «Pesano la sfida con l’e-commerce, la viabilità e i costi elevati delle locazioni». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
