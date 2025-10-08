Da più di una settimana le strade del Marocco sono accese dalle proteste dei giovani. Le manifestazioni sono state lanciate da un collettivo giovanile chiamato GenZ 212 – il numero è un riferimento al prefisso telefonico nazionale – e hanno trovato seguito in altre fasce della società del Paese nordafricano. “Non vogliamo un Mondiale (di calcio, ndr ), vogliamo assistenza sanitaria”. Questo è lo slogan che si legge in quasi tutti i cartelloni. Il movimento chiede, principalmente, un miglioramento del sistema educativo dell’assistenza sanitaria. Diritti fondamentali non solo dei più giovani ma di tutti i marocchini. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - In Marocco la Generazione Z scende in piazza. Cosa chiedono i giovani