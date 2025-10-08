“Non mi aspettavo nulla di diverso”, ha detto Cambiaso alla fine di Juventus-Milan. Implicito nella domanda c’era il fatto che la partita era stata un mortorio. “Conosco il mister Allegri e sapevo che sarebbe stato uno Juve-Milan bloccato, come lo sono stati gli Juve-Milan degli ultimi anni”. E c’era un pizzico di ironia nel sorriso di Cambiaso come a dire: e voi che vi aspettavate? Ha ragione lui, ovviamente, avremmo dovuto saperlo prima che sarebbe andata così. È strano semmai che se ne discuta ancora nei post-partita. Come è possibile sia stata una gara così povera di emozioni? Di chi era la colpa? Chi avrebbe dovuto fare di più, la Juventus che giocava in casa o il Milan che sembrava migliore? STEADYPAYWALL Igor Tudor ha commentato il quinto pareggio consecutivo della sua squadra dicendo che va bene così anche se “con due gol in più avremmo avuto due vittorie in più e sarebbe stato perfetto”. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

In Italia a nessuno interessa fare gol