In giro di notte con la droga nello scooter pusher 19enne arrestato dalla polizia

Girava di notte con la droga nascosta nello scooter, pronta per essere spacciata, ma è stato scoperto e arrestato dalla polizia. Gli agenti della squadra volanti della questura, transitando per via Citelli, hanno notato un giovane a bordo di uno scooter mentre tentava di nascondersi dietro a un. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it