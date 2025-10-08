In giro di notte con la droga nello scooter pusher 19enne arrestato dalla polizia
Girava di notte con la droga nascosta nello scooter, pronta per essere spacciata, ma è stato scoperto e arrestato dalla polizia. Gli agenti della squadra volanti della questura, transitando per via Citelli, hanno notato un giovane a bordo di uno scooter mentre tentava di nascondersi dietro a un. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: giro - notte
Rovigo, notte di terrore attorno alla stazione: una donna aggredita da 2 uomini nel giro di pochi minuti
Cassino, stop ai minori 14 anni in giro da soli la notte. Ecco la proposta
In giro di notte con cocaina e crack in auto, 38enne arrestato dalla polizia
"LA NOTTE NEL CUORE" Tahsin soddisfatto dopo aver inflitto l'ennesima sconfitta e umiliazione a Hikmet: "Guardati, ormai non hai più niente...dovrai andare in giro a mendicare un pezzo di pane..." - facebook.com Vai su Facebook
Droga e maranza, ora basta. Giro di vite della prefettura: "I controlli non finiscono qui" - operazione del fine settimana identificate 147 persone e verifiche su 57 veicoli "Attiveremo tutti i mezzi che la legge concede affinché cessino tali comportamenti" . Lo riporta msn.com
Barletta, in giro in scooter con più di 4 chili di marijuana: arrestato 39enne - Portava in giro sullo scooter a Barletta oltre 4 chilogrammi di marijuana, poi i poliziotti ne hanno trovati altri 2,5 chilogrammi in un appartamento utilizzato per lo stoccaggio. Da lagazzettadelmezzogiorno.it