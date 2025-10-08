In Francia Lecornu tenta l’ultima mediazione per dare vita a un governo e Macron preoccupato resta in silenzio
In Francia si gioca una partita politica delicatissima: l’ultimo e disperato tentativo di Sébastien Lecornu per evitare che la crisi di governo trascini il Paese verso l’instabilità totale. Dopo le sue dimissioni da primo ministro, Lecornu continua a esercitare un ruolo di mediazione tra le forze politiche per costruire una nuova maggioranza, consapevole che da questa trattativa dipende la tenuta dell’intero sistema. Dopo le prime 24 ore di consultazioni, Lecornu ha tracciato un bilancio prudente ma ottimista da Palazzo Matignon: “Ho buone ragioni per comunicare che, tra le buone notizie, tutte le consultazioni che ho avuto con la presidente dell’Assemblea Nazionale, con il presidente del Senato e con tutti i partiti politici dimostrano che c’è la volontà di avere un bilancio per la Francia prima del 31 dicembre”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
francia - lecornu
