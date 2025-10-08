In Ferrari situazione scoraggiante | Vasseur continua a negare l’evidenza Gazzetta
18 gare disputate, ne mancano solo 6 al termine della stagione. La Ferrari gravita al terzo posto della classifica costruttori con 298 punti, e deve guardarsi le spalle da una Red Bull (290) in netta ripresa trascinata da un Super Max Verstappen. Il team di Maranello, zero vittorie nel 2025, sta attraversando l’ennesima annata al di sotto delle aspettative. E di segnali che lascino presagire un colpo di reni, purtroppo, non se ne vede nemmeno l’ombra. L’edizione online de La Gazzetta dello Sport ha affrontato l’argomento soffermandosi su presente e prossimo futuro. Ferrari, crisi senza fine: il focus. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
