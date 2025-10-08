In Europa il M5s voterà con Vannacci la mozione di sfiducia a Ursula von der Leyen

“Credo che sia nell’interesse supremo dei cittadini dell’Unione europea sostenere ogni tentativo per liberarci del flagello Ursula von der Leyen. Pertanto, voteremo a favore di entrambe le mozioni di censura, la nostra e quella dei Patrioti. In Francia, d’altronde, Melenchon e Le Pen hanno votato insieme due volte per sfiduciare i governi di Barnier e Bayrou. Si è fatto a Parigi, perché non si può fare a Strasburgo?”. Dice al Foglio l’eurodeputato del M5s Dario Tamburrano. Domani all’eurocamera si voteranno in contemporanea due mozioni di sfiducia nei confronti della presidente della Commissione Ursula von der Leyen, presentate dai due gruppi ai lati estremi dell’emicilo: l’estrema sinistra di The Left (per l’Italia siedono in questo gruppo sia Avs, sia il M5s) e l’estrema destra dei Patrioti (il nostro paese in questo caso è rappresentato dalla Lega). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - In Europa il M5s voterà con Vannacci la mozione di sfiducia a Ursula von der Leyen

