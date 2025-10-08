In Emilia-Romagna arrivano 110 nuovi agenti di polizia penitenziaria

La polizia penitenziaria dell’Emilia-Romagna avrà presto 110 nuovi agenti. Si è concluso, infatti, il 185° corso allievi del corpo di polizia e i nuovi agenti saranno dislocati nelle diverse province della regione. A loro si aggiungeranno anche cinque commissari una volta che avranno terminato il. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

