In Cina aperto al pubblico il ponte più alto del mondo | i numeri da brividi dello Huajiang Canyon Bridge

Fanpage.it | 8 ott 2025

Dopo una serie di suggestivi stress test con camion carichi in formazione, in Cina è stato ufficialmente aperto al pubblico lo Huajiang Canyon Bridge, il ponte più alto del mondo. I numeri e le caratteristiche impressionanti di questa sontuosa e gigantesca opera costruita nella regione montuosa del Guizhou. 🔗 Leggi su Fanpage.it

