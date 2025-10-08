In Campania l’inclusione resta un’illusione | la denuncia del Movimento Italiano Disabili

Il Movimento Italiano Disabili lancia un appello che suona come un’amara constatazione: in Campania l’inclusione non è ancora una realtà, ma un’idea che si agita nelle parole della politica e raramente trova spazio nei fatti.Promesse elettorali e distanze dal quotidianoNelle settimane in cui la. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it