In Campania Forza Italia ruggisce e non cede a Cirielli

Lidentita.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martusciello chiede scuse pubbliche per gli insulti a Berlusconi, lui replica: "Mi ha voluto lui" L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

in campania forza italia ruggisce e non cede a cirielli

© Lidentita.it - In Campania Forza Italia ruggisce e non cede a Cirielli

In questa notizia si parla di: campania - forza

Giuditta: “Noi di Centro sarà la forza trainante del campo largo in Campania”

Campania, Forza Italia apre a De Luca

Leader di Forza Nuova nel casertano dopo il rogo alla Campania Energia

campania forza italia ruggisceCampania, Cirielli verso la candidatura ma la tensione è alle stelle dopo l'ultimatum di Forza Italia - Campania, centrodestra in bilico tra Cirielli e Di Bari, tensioni tra Forza Italia e Meloni, mentre Fico e Bandecchi attaccano l’immobilità della coalizione in vista del voto di novembre ... Lo riporta tag24.it

campania forza italia ruggisceRegionali Campania, annuncio ufficiale di Fratelli d'Italia: «Sosteniamo Cirielli per la presidenza». La Lega: avanti compatti. Ma Forza Italia: «Faremo le nostre valutazioni» - «Il candidato che Fratelli d'Italia sosterrà per la presidenza della Regione Campania è il viceministro agli Esteri Edmondo Cirielli». Come scrive ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Campania Forza Italia Ruggisce