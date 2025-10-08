È l’immagine più eloquente del voto calabrese: Wanda Ferro, sottosegretaria all’Interno e coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia, resta fuori dal Consiglio regionale. Capolista nella circoscrizione Centro (Catanzaro–Crotone–Vibo), ha raccolto 10.406 preferenze, superata dal compagno di lista Antonio Montuoro, che si è fermato più in alto a quota 11.920. Dietro di lei anche Giovanni Calabrese, 11.351 voti nel collegio Sud. Un dato che da solo basterebbe a raccontare la misura della sconfitta: la leader regionale del partito della premier battuta in casa propria, nel momento in cui la coalizione di centrodestra conferma Roberto Occhiuto presidente con oltre il 57 per cento dei voti. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

In Calabria Fratelli d'Italia non è di… Ferro: non eletta la coordinatrice regionale di FdI, segnale d'allarme per Meloni