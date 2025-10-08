In Burkina Faso arrestati otto membri di una Ong per spionaggio Fra loro tre europei
Otto membri di una Ong internazionale, riporta LeMonde, fra cui tre cittadini europei, sono stati arrestati in Burkina Faso con accuse pesantissime: spionaggio e tradimento. A renderlo noto è stato il ministro della Sicurezza, Mahamadou Sana, che ha parlato di “attività clandestine e trasmissione di informazioni sensibili a potenze straniere”. Una vicenda si aggiunge nel registro delle tensioni interne al Paese e rivela molto della traiettoria intrapresa dal regime del capitano Ibrahim Traoré e del clima sempre più opaco che caratterizza l’intero Sahel. Chi sono gli arrestati e perché sono finiti nel mirino Gli otto fermati appartengono all’International Ngo Safety Organisation (Inso), organizzazione con sede all’Aia che fornisce analisi e supporto in materia di sicurezza al settore umanitario. 🔗 Leggi su Formiche.net
