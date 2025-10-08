In auto con la suocera ma è ai domiciliari | arrestato a Nettuno

Nettuno, 8 ottobre 2025 – I carabinieri della Stazione di Nettuno hanno arrestato in flagranza un uomo di 47 anni, residente a Nettuno, gravemente indiziato del reato di evasione, resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale. Nello specifico, durante un servizio di pattuglia, i Carabinieri hanno fermato e controllato un’autovettura condotta da una donna, con a bordo un uomo che alla vista dei militari si era improvvisamente abbassato per non farsi notare. L’uomo, riconosciuto dai carabinieri quale persona sottoposta agli arresti domiciliari, ha tentato di sottrarsi al controllo inveendo contro i militari, ma è stato prontamente bloccato in flagranza di reato. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

