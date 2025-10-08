Pam Bondi, segretaria alla Giustizia americana, è andata ieri in audizione al Senato americano e ha fatto quel che tutti i ministri dell’Amministrazione Trump fanno quando si ritrovano davanti a un. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - In audizione al Senato Pam Bondi non risponde e attacca. Le mancava giusto il sombrero