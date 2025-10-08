In archivio l' edizione ' anticipata' di Ruotando show | motori bellezze e adrenalina alla Fiera di Cesena

Cesenatoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel weekend del 4 e 5 ottobre 2025, la Fiera di Pievesestina a Cesena ha ospitato il tanto atteso Ruotando Show, che quest’anno ha anticipato la data dopo diversi anni. Come sempre, l’evento ha rappresentato un mix perfetto di motori su due e quattro ruote, spettacoli e l’immancabile presenza di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: archivio - edizione

Va in archivio la terza edizione di Come Acqua: "La narrazione è ancora un bisogno condiviso"

In archivio la terza edizione del Trofeo Furci, assegnati i titoli regionali strada Csi Abruzzo: tutti i vincitori

In archivio la terza edizione del Trofeo Furci, assegnati i titoli regionali strada Csi Abruzzo: tutti i vincitori

Cerca Video su questo argomento: Archivio Edizione Anticipata Ruotando