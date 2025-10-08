Imprese Tamajo | La battaglia è velocizzare erogazione fondi dopo i bandi

Ildifforme.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Una panoramica su quello che il governo Schifani ha fatto e che intende fare per il lavoro e le imprese nell’intervento di Edmondo Tamajo, assessore alle Attività produttive della Regione Siciliana, nel corso della presentazione di ‘Camera del futuro’, il progetto di trasformazione digitale della Cciaa di Palermo ed Enna, creato in collaborazione . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: imprese - tamajo

Imprese, Tamajo: "L’Isola del Tesolio unisce tradizione e crescita"

VIDEO | Innovazione digitale, l’assessore Tamajo: "A giorni un nuovo bando per il sostegno alle imprese”

imprese tamajo battaglia 232Imprese, Tamajo: "La battaglia &#232; velocizzare erogazione fondi dopo i bandi" - Una panoramica su quello che il governo Schifani ha fatto e che intende fare per il lavoro e le imprese nell'intervento di Edmondo Tamajo, assessore alle Attività produtt ... Lo riporta msn.com

Imprese: Tamajo, beni dati Svimez e Unioncamere su Sicilia - "Abbiamo il primato per quel che riguarda la certificazione di spesa, abbiamo speso tutti i soldi a disposizione dall'Ue, e abbiamo grandissime opportunità e abbiamo miliardi di euro da mettere a ... ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Imprese Tamajo Battaglia 232