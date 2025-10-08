Imprese La Barbera commercialisti | Con digitalizzazione burocrazia e corruzione zero

Ildifforme.it | 8 ott 2025

(Adnkronos) – “In Sicilia abbiamo il problema di capire cosa significa transazione digitale, che per molte imprese è ancora la app, il sito, il software nuovo, quando invece è transizione di processi e di prodotti”. Va dritto al punto Nicolò La Barbera, presidente dell’Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Palermo, durante la presentazione . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

