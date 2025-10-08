Imprenditore muore nell’incidente tra Follonica e Castiglione della Pescaia | il lutto e il dolore

Castiglione della Pescaia (Grosseto), 8 ottobre 2025 – Lutto a Castiglione della Pescaia per la morte di Oscar Contano, 72 anni, imprenditore molto conosciuto. E’ la vittima del tremendo incidente accaduto nella serata di martedì 7 ottobre intorno alle 20 sulla strada delle Collacchie, tra Follonica e Castiglione della Pescaia. Uno scontro molto violento tra l’auto di Contano e un’altra macchina che procedeva nella direzione opposta. Entrambe le auto si sono ribaltate. Per Contano, estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco di Follonica, non c’è stato niente da fare. Troppo gravi le ferite riportate. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Imprenditore muore nell’incidente tra Follonica e Castiglione della Pescaia: il lutto e il dolore

