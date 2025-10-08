Imprenditore morto in bici non è colpa dell' automobilista | assolto

ANCONA – Muore in sella alla sua bicicletta elettrica a 63 anni. Un incidente stradale avvenuto il 15 dicembre del 2023, a Jesi, in via Cartiere Vecchie. A perdere la vita era stato Pietro Guerriero, imprenditore jesino, titolare di una agenzia di pubblicità e comunicazione. Si era scontrato con. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

