Imprenditore di Viterbo cade dal tetto di casa è grave

Viterbotoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cade dal tetto della propria abitazione, grave un 62enne di Viterbo. È successo domenica mattina, 5 ottobre, in una zona residenziale della città. Secondo quanto ricostruito, l'uomo, imprenditore di professione, stava sistemando una pergola quando, per cause ancora in corso di accertamento. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: imprenditore - viterbo

Cade dal tetto di un'auto in corsa per gioco, grave un 23enne - Un 23enne della Valcamonica è ricoverato in condizioni gravi all'ospedale Civile di Brescia dopo essere caduto dal tetto di un'auto in movimento durante una bravata con alcuni amici a Esine, nel ... Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Imprenditore Viterbo Cade Tetto