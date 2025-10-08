Imprenditore di Viterbo cade dal tetto di casa è grave
Cade dal tetto della propria abitazione, grave un 62enne di Viterbo. È successo domenica mattina, 5 ottobre, in una zona residenziale della città. Secondo quanto ricostruito, l'uomo, imprenditore di professione, stava sistemando una pergola quando, per cause ancora in corso di accertamento. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
