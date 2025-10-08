Importanti donazioni per tre opere | Jack e Joy Timken in visita alla città

La Fondazione Timken, nelle persone di Jack Timken e Joy Timken, è stata a Valmadrera per una visita ai luoghi oggetto di importanti donazioni negli scorsi anni. La Fondazione Timken è collegata all’azienda Groeneveld-Beka Italia, presente a Valmadrera in via Chiari, e negli ultimi 4 anni ha. 🔗 Leggi su Leccotoday.it