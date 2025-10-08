Impianto Edison Next cambio di progetto | Via amianto rifiuti putrescibili e linea di miscelazione dei rifiuti liquidi

Anconatoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

JESI – Edison Next, si cambia. Si registra un cambio di progetto per l'impianto per il trattamento dei rifiuti, pericolosi e non, che nelle intenzioni dell’azienda dovrebbe essere realizzato nell'area industriale di Jesi. Dopo il primo no della provincia di Ancona, oggi sono state presentate le. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: impianto - edison

Impianto rifiuti alla Zipa di Jesi, arriva il "no" della Provincia che invia il preavviso di rigetto all'Edison Next

Impianto Edison a Jesi, concessi all'azienda 60 giorni per le controdeduzioni: reazioni e polemiche

Impianto Edison a Favazzina, associazioni e gruppi politici chiedono un consiglio aperto

impianto edison next cambioEdison Next rinuncia all'amianto per impianto di rifiuti a Jesi - Radicale cambio di progetto per la Edison Next Recology relativo all'impianto per il trattamento dei rifiuti, pericolosi e non, che vorrebbe realizzare nell'area industriale di Jesi (Ancona). Scrive msn.com

impianto edison next cambioEdison rinuncia all'amianto per l'impianto di Jesi. "Ora confidiamo nell'autorizzazione" - L'azienda ha annunciato un cambio radicale del progetto: stop anche al trattamento dei rifiuti putrescibili e di quelli liquidi ... Segnala rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Impianto Edison Next Cambio