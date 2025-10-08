Impiantato il primo ' orecchio bionico' in Puglia | l' innovativo intervento a ' Casa Sollievo della Sofferenza'

Foggiatoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'orecchiobionico’ è realtà in Puglia. Più precisamente nel Foggiano, dove nella mattinata di ieri è stato eseguito presso l’Irccs ‘Casa Sollievo della Sofferenza’ il primo impianto cocleare multicanale (detto anche “orecchio bionico”, appunto) assistito da tecnologia robotica. La paziente, una. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: impiantato - primo

Padova, rivoluzione nella cura dell’epilessia: impiantato il primo stimolatore epicranico in Italia

impiantato primo orecchio bionicoAll’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza impiantato il “primo orecchio bionico” con tecnologia robotica OTODRIVE e OTOARM - All’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza impiantato il “primo orecchio bionico” con tecnologia robotica OTODRIVE e OTOARM L’intervento chirurgico, il ... Riporta ilsipontino.net

impiantato primo orecchio bionicoCasa Sollievo, impiantato il primo orecchio bionico con tecnologia robotica. Primo intervento in Puglia - A Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo (Foggia) è stato impiantato il primo orecchio bionico (anche definito impianto cocleare, ovvero una protesi per l'udito, ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Impiantato Primo Orecchio Bionico