Impasse politica a Washington | dubbi e ritardi per le forniture di armamenti all’Ucraina

È iniziato il 1º ottobre il cosiddetto shutdown del governo federale americano, la chiusura degli uffici per mancanza di consenso parlamentare sulla ripartizione del bilancio pubblico. Non è una novità per la storia di Washington e si tratta solo di un blocco parziale. Però dura già da una settimana e le sue conseguenze possono farsi sentire anche in Europa. Soprattutto a Kiev, le cui forniture di armamenti targati USA potrebbero ritardare ancora. Una impasse più grave del solito. Questo genere di inconveniente si è già verificato in passato ed è forse questa la ragione per cui le borse hanno reagito con calma, senza subire perdite, perché confidano in un rapido ritorno alla normalità.

