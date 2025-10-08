Immissioni in ruolo personale ATA 2025 26 | 99,86% le nomine effettuate I DATI del Ministero per regione e profilo

Durante l’incontro informativo sull’avvio dell’anno scolastico, tenutosi martedì 7 ottobre, il Ministero dell'istruzione e del merito ha illustrato ai Sindacati anche il quadro aggiornato delle assunzioni in ruolo del personale ATA. L'articolo Immissioni in ruolo personale ATA 202526: 99,86% le nomine effettuate. I DATI del Ministero per regione e profilo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: immissioni - ruolo

Immissioni in ruolo e supplenze docenti, ecco a cosa fare attenzione. QUESTION TIME con Bufanini. LIVE Mercoledì 16 luglio alle 14:30

Immissioni in ruolo docenti 2025-2026 al via la FASE 1: convocazioni, scelta province, posti disponibili e accantonati [SPECIALE con VIDEO GUIDA]

Immissioni ruolo docenti, da concorsi PNRR potranno continuare fino al 31 dicembre. Ecco come si svolgerà

Supplenze e immissioni in ruolo docenti: al 24 settembre 29.685 assunzioni, 182.641 contratti a termine, di cui 76mila sul sostegno e 44mila sono conferme su richiesta delle famiglie. I dati - X Vai su X

Breaking News. Graduatorie regionali docenti idonei. Nuova procedura per le immissioni in ruolo. Fonte Origine Concorsi Piattaforma Concorso PNRR3 Banca DATI - concorso prove a Novembre 2025 - in ordine di punteggio concorso Pnrr1 punteggio ridicol - facebook.com Vai su Facebook

Immissioni in ruolo personale ATA 2023-24: al via le domande su Polis Istanze online - Partono oggi 7 agosto le procedure di immissione in ruolo del personale ATA per l’anno scolastico 2023- Segnala ilmessaggero.it

Docenti, immissioni in ruolo precari e idonei 2025/26: quasi 20mila posti non assegnati. E i supplenti aumentano: già 180mila contratti annuali - Ancora una volta, i numeri dei docenti immessi in ruolo e delle supplenze su cattedre scoperte, relativi alle scorse settimane, dicono che c’è ancora molto da lavorare: i dati ufficiali di questo avvi ... tecnicadellascuola.it scrive