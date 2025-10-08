Immigrati Giani si scopre di ‘destra’ e mette in imbarazzo Avs e Cinquestelle | No ai Cpr in Toscana
A quattro giorni dalle elezioni regionali (domenica e lunedì prossimi), il presidente uscente della Toscana, Eugenio Giani, mette ancora una volta in imbarazzo il campo largo. E apre una fronda nel centrosinistra, soprattutto con i Cinquestelle e con Avs, dicendo no alla presenza dei centri per i rifugiati nella regione. Riscoprendosi di fatto di destra. Ma rinnegando quanto sosteneva in passato. Le parole di Giani. ‘La sentenza del Consiglio di Stato è un’importante notizia che conferma ciò abbiamo espresso quale criticità verso l’ipotesi dei Cpr in Toscana, a riprova che questo istituto deve essere radicalmente riformato eliminandone il profilo di un luogo di detenzione impropria che ha assunto nei fatti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
