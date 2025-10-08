Imagico napoletano | viaggio nella Partenope aragonese tra teatro danza storia e sapori

Parte da Ponticelli un affascinante viaggio nella Napoli aragonese tra arti performative, cucina e letteratura. Si chiama “Imagico napoletano” la rassegna curata dall’associazione Stati Teatrali, che fino a novembre animerà la periferia orientale del capoluogo campano con spettacoli, reading, seminari e performance gratuite, nell’ambito di “Affabulazione”, il programma del Comune di Napoli finanziato dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo. Un omaggio alla Napoli di Ferrante d’Aragona. Ispirata all’omonima pièce di Pietro Antonio Caracciolo, la rassegna celebra la vivacità culturale della Napoli del Quattrocento, quando la corte aragonese era crocevia di arti, saperi e contaminazioni. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - “Imagico napoletano”: viaggio nella Partenope aragonese tra teatro, danza, storia e sapori

In questa notizia si parla di: imagico - napoletano

