Iling Junior Juve che sorpresa | fa visita ai bianconeri a Birmingham in vista della seconda giornata della Premier League International Cup – FOTO

Iling Junior Juve: l’ex bianconero, oggi all’Aston Villa, ha salutato la squadra in vista del match di Premier League International Cup. Un abbraccio che sa di appartenenza, una visita che è una fonte di ispirazione. La Juve Primavera mixata con alcuni elementi della Next Gen, in trasferta a Birmingham per il suo secondo impegno europeo, ha ricevuto una sorpresa graditissima. Ad assistere all’allenamento dei giovani bianconeri si è presentato Samuel Iling-Junior, ex talento del settore giovanile juventino e oggi protagonista in Premier League con la maglia dell’ Aston Villa. Sam!?? Visita speciale di Iling-Junior durante l'allenamento dei nostri ragazzi a Birmingham, in vista della seconda gara della Premier League International Cup? pic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Iling Junior Juve, che sorpresa: fa visita ai bianconeri a Birmingham in vista della seconda giornata della Premier League International Cup – FOTO

