Ilenia Marchetto eletta Miss Lessinia 2025 | Ricevere la fascia significa diventare ambasciatrice di questo territorio
È Ilenia Marchetto di Monteforte d’Alpone la nuova Miss Lessinia 2025. La giovane veronese ha conquistato la giuria e il pubblico dell’auditorium di Tregnago, che ha registrato il tutto esaurito per la finale della trentunesima edizione del concorso, tornato dopo anni nella sua terra d’origine. 🔗 Leggi su Veronasera.it
