Ilaria Salis salvata per un voto no alla revoca dell’immunità Scontro sui ‘franchi tiratori’
Ilaria Salis salvata per un voto di scarto. Fino all’ultimo tutti hanno trattenuto il respiro e nessuno ha osato fare pronostici sul voto in plenaria al Parlamento europeo per difendere o meno l’immunità dell’europarlamentare di Sinistra italiana. Su 628 votanti, hanno votato a favore 306, contro 305 e 17 astenuti. Sulla carta i numeri erano a suo sfavore. La somma dei voti dei gruppi a suo sostegno (Socialisti, Renew, Verdi e The Left) sarebbe arrivata a 312, mentre le destre (Ppe, Patrioti, Ecr e Ens) potevano contare su 375 voti, senza contare i 32 dei non-iscritti, molti della galassia delle destre. 🔗 Leggi su Lapresse.it
