ilaria salis salva per un voto ma tira di nuovo in ballo il ministro nordio

Per un punto martin perse la cappa e per un voto Ilaria Salis non sarà processata. E ora? L' eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra non è stata con le mani in mano. Infatti è tornata subito al lavoro, o meglio ad attaccare il governo e nel mirino questa volta ci finisce il ministro della Giustizia Carlo Nordio. " Salis chiama, Nordio risponde? Finora ho sentito solo insulti e falsità: si ripete che io voglia sottrarmi alla Giustizia " spiega Ilaria Salis, dicendo che la sua richiesta è " semplice e chiara: voglio essere processata in Italia, con tutte le garanzie democratiche previste dal nostro ordinamento costituzionale.

