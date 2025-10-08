Ilaria Salis salva per un voto ma tira di nuovo in ballo il ministro Nordio

Ilgiornale.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per un punto martin perse la cappa e per un voto Ilaria Salis non sarà processata. E ora? L' eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra non è stata con le mani in mano. Infatti è tornata subito al lavoro, o meglio ad attaccare il governo e nel mirino questa volta ci finisce il ministro della Giustizia Carlo Nordio. " Salis chiama, Nordio risponde? Finora ho sentito solo insulti e falsità: si ripete che io voglia sottrarmi alla Giustizia " spiega Ilaria Salis, dicendo che la sua richiesta è " semplice e chiara: voglio essere processata in Italia, con tutte le garanzie democratiche previste dal nostro ordinamento costituzionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

ilaria salis salva per un voto ma tira di nuovo in ballo il ministro nordio

© Ilgiornale.it - Ilaria Salis salva per un voto, ma tira di nuovo in ballo il ministro Nordio

In questa notizia si parla di: ilaria - salis

Ilaria Salis salva, Vannacci durissimo: "Sicuramente non in Europa"

Ilaria Salis "salvata"? Non del tutto: cosa succede ora

Dritto e Rovescio, Vittorio Feltri picchia duro su Ilaria Salis: "Come tutti i cristiani!"

ilaria salis salva votoIlaria Salis salva per un voto, ma tira di nuovo in ballo il ministro Nordio - Ma sfida il governo: "Sulla mia vicenda becera propaganda politica" ... Segnala ilgiornale.it

ilaria salis salva votoL'Eurocamera salva Salis per un voto, sì all'immunità - Con un finale al cardiopalma la Plenaria di Strasburgo ha salvato Ilaria Salis dalle carceri ungheresi approvando con un solo voto di scarto, 306 sì e 305 no, l'immunità a suo favore. Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Ilaria Salis Salva Voto