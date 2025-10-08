Ilaria Salis salva per un voto accuse reciproche a destra

Periodicodaily.com | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Salva per un pelo. L'eurodeputata di Avs Ilaria Salis ha visto confermata la sua immunità parlamentare dall'Aula di Strasburgo con un solo voto di scarto. Con 306 voti favorevoli, 305 contrari e 17 astenuti, l'ex insegnante di Monza, accusata di aver aggredito due neonazisti a Budapest nel febbraio 2023 in occasione della giornata . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ilaria - salis

Ilaria Salis salva, Vannacci durissimo: "Sicuramente non in Europa"

Ilaria Salis "salvata"? Non del tutto: cosa succede ora

Dritto e Rovescio, Vittorio Feltri picchia duro su Ilaria Salis: "Come tutti i cristiani!"

ilaria salis salva votoL'Eurocamera salva Salis per un voto, sì all'immunità - La plenaria di Strasburgo ha approvato a scrutinio segreto l'immunità a favore dell'eurodeputata Avs, Ilaria Salis. Lo riporta ansa.it

ilaria salis salva votoIlaria Salis salvata dai franchi tiratori del Ppe che hanno votato l’immunità: nel centrodestra italiano c’è alta tensione - Per l’eurodeputata il procedimento in Ungheria si ferma, posizione stralciata, quel processo non può andare avanti. Scrive italiaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Ilaria Salis Salva Voto