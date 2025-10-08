Ilaria Salis salva per un voto accuse reciproche a destra
(Adnkronos) – Salva per un pelo. L'eurodeputata di Avs Ilaria Salis ha visto confermata la sua immunità parlamentare dall'Aula di Strasburgo con un solo voto di scarto. Con 306 voti favorevoli, 305 contrari e 17 astenuti, l'ex insegnante di Monza, accusata di aver aggredito due neonazisti a Budapest nel febbraio 2023 in occasione della giornata . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: ilaria - salis
Ilaria Salis salva, Vannacci durissimo: "Sicuramente non in Europa"
Ilaria Salis "salvata"? Non del tutto: cosa succede ora
Dritto e Rovescio, Vittorio Feltri picchia duro su Ilaria Salis: "Come tutti i cristiani!"
Non so se Ilaria Salis abbia commesso i reati di cui è accusata, lo accerterà un tribunale italiano. Ma so che le dichiarazioni di Orban e del suo portavoce su Salis hanno fatto propendere per quel fumus persecutionis che giustifica l'immunità. E soprattutto il Pa - X Vai su X
Il voto che salva Ilaria Salis dal processo è uno schiaffo alla giustizia e al buon senso. L’Europa ha perso un’occasione per difendere la coerenza e la credibilità delle sue istituzioni, accettando il fatto che chiunque possa essere candidato solo per sfuggire alla - facebook.com Vai su Facebook
L'Eurocamera salva Salis per un voto, sì all'immunità - La plenaria di Strasburgo ha approvato a scrutinio segreto l'immunità a favore dell'eurodeputata Avs, Ilaria Salis. Lo riporta ansa.it
Ilaria Salis salvata dai franchi tiratori del Ppe che hanno votato l’immunità: nel centrodestra italiano c’è alta tensione - Per l’eurodeputata il procedimento in Ungheria si ferma, posizione stralciata, quel processo non può andare avanti. Scrive italiaoggi.it