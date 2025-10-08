Ilaria Salis l’anti casta salvata dalla casta | dall’occupazione di case all’occupazione del seggio

Ha vinto la casta. La rivoluzionaria anti sistema è stata salvata dal sistema. La nemica del potere è stata salvata da un giochetto di potere. La barricadera dei centri sociali è stata salvata dai privilegi dei mandarini di Bruxelles. Ilaria Salis ha ottenuto l’immunità ma ha perso la faccia: per un voto (306 a 305) è riuscita a tenersi stretta la sua poltroncina d’oro. Ma ha buttato alle ortiche l’intera sua vita dimostrando plasticamente che era tutta un bluff: macché lotte popolari, a lei piace il club privé dei Vip. Macché manifestazioni in piazza, meglio gli inciuci del voto segreto. E se nei sit in avrà chiesto mille volte ai politici di essere franchi, oggi da onorevole s’è svelata: i politici non devono essere franchi. 🔗 Leggi su Panorama.it

