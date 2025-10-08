Ilaria Salis è solo una comparsa nel perenne duello tra Salvini e Tajani
Il governo Meloni somiglia sempre più a un condominio rumoroso: si litiga sul pianerottolo, ci si scambiano accuse dalla tromba delle scale, ma davanti ai giornalisti si finge armonia, con il sorriso forzato dei coinquilini che condividono poco, se non l’ambizione a primeggiare. Il pretesto Salis giusto per riaccendere le ostilità. L’ultimo pretesto, l’ immunità parlamentare confermata per un voto dal parlamento europeo a Ilaria Salis, è servito giusto a riaccendere le ostilità. Matteo Salvini, che punta il dito sul Partito popolare i cui franchi tiratori avrebbero salvato l’eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, ha rispolverato il repertorio classico: indignazione, invettiva, patriottismo a voce alta. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: ilaria - salis
