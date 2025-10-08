Ilaria Salis è scandalo dopo il voto | scambio di accuse a destra

Con un solo voto di scarto, l’ Europarlamento ha confermato l’ immunità di Ilaria Salis, eurodeputata di Alleanza Verdi Sinistra, in una seduta decisiva svoltasi a Strasburgo. L’esito ha scatenato applausi e una reazione di sollievo visibile: Salis ha accolto la notizia con il pugno chiuso alzato, simbolo di una battaglia che dura da mesi. Dopo settimane caratterizzate da tensione politica e diplomatica, la decisione pone fine al rischio di un suo ritorno nelle carceri magiare. «Ero incredula – racconta –. Ho avuto paura di tornare da Orbán. Ora mi sento davvero libera». Leggi anche: Pregliasco lancia l’allarme: la brutta notizia per Natale. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Ilaria Salis, è scandalo dopo il voto: scambio di accuse a destra

© Tvzap.it - Ilaria Salis, è scandalo dopo il voto: scambio di accuse a destra

