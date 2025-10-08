Il wargame cinese per Taiwan | così il Dragone potrebbe conquistare l' isola
La Cina conquisterà Taiwan con un'offensiva militare massiccia, stile sbarco in Normandia, mobilitando navi da guerra e aerei da guerra, droni e veicoli anfibi? Non è affatto detto. Gli analisti sono infatti sempre più convinti che uno scenario del genere sia appannaggio di una pianificazione militare statunitense e che questo potrebbe portare Washington a fraintendere i reali calcoli di Pechino. Hanno provato recentemente a dimostrarlo una trentina di esperti internazionali riunitisi alla Syracuse University per realizzare un particolare wargame sull'invasione cinese di Taiwan calandosi nella mentalità cinese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Il grande pontile cinese per la possibile invasione di Taiwan - Negli scorsi giorni la Cina ha cominciato a sperimentare un sistema di pontili mobili innovativi che in futuro potrebbero essere usati per invadere l'isola di Taiwan, facendo sbarcare sulle sue coste ...
Il sospetto cinese. Taiwan svende l'industria dei chip agli Usa in cambio di protezione - Sale improvvisamente la tensione tra Cina e Taiwan, dopo che Wang Huning , il "superfunzionario" che supervisiona gli affari di Taiwan per la Cina, ha esortato la sua nazione a "dare forma ...