Il volley mondiale al Quirinale Mattarella | Cresce una generazione eccezionale

Tv2000.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giornata speciale per il volley italiano. Per festeggiare il doppio oro mondiale, le due Nazionali, femminile e maschile, sono state ricevute al Quirinale dal Capo dello Stato, che ha detto: “Cresce una generazione eccezionale”. Servizio di Luigi Ferraiuolo TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

