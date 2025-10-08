Il volley mondiale al Quirinale Mattarella | Cresce una generazione eccezionale
Giornata speciale per il volley italiano. Per festeggiare il doppio oro mondiale, le due Nazionali, femminile e maschile, sono state ricevute al Quirinale dal Capo dello Stato, che ha detto: “Cresce una generazione eccezionale”. Servizio di Luigi Ferraiuolo TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Le Azzurre battono il Brasile 3-2 e vanno in finale nel mondiale del Volley
Mondiale U21 volley femminile, Italia da paura: stende la Polonia al tie-break
Mondiale volley U20, l’Italia cala il poker: 3-0 all’Egitto
