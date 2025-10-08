Il volley maschile e femminile celebrato da Mattarella e Meloni Siete formidabili Ci avete regalato emozioni incredibili

Le due nazionali di pallavolo, maschile e femminile, reduci dai trionfi mondiali sono state ricevute oggi prima al Quirinale dal presidente Sergio Mattarella e poi a Palazzo Chigi, da Giorgia Meloni. Le due compagini, allenate da Fefè De Giorgi e Julio Velasco, h anno conquistato entrambe le medaglie d’oro a distanze di poche settimane nelle due competizioni iridate. Mattarella: “Siete stati formidabili”. “Siete stati formidabili “, ha detto il Capo dello Stato alle due delegazioni. “Vorrei riprendere il riferimento a un aspetto che ogni tanto viene dimenticato – ha poi aggiunto Mattarella – i sacrifici, le difficoltà, le rinunce, la pressione che si avverte, gli affetti personali a distanza: è un prezzo che si paga, un sacrificio alto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Il volley maschile e femminile celebrato da Mattarella e Meloni. “Siete formidabili”. “Ci avete regalato emozioni incredibili”

In questa notizia si parla di: volley - maschile

LIVE Universiadi 2025, risultati 19 luglio in DIRETTA: in corso Italia-USA di volley maschile! Azzurri a caccia dell’oro nel fioretto, delusione sciabola femminile

LIVE Universiadi 2025, risultati 19 luglio in DIRETTA: Italia-USA 1-0 nel volley maschile! Azzurri a caccia dell’oro nel fioretto, delusione sciabola femminile

Volley maschile e femminile - "Csi»: finali nazionali. Barga e le toscane brillano agli assoluti

L'Italia vince la finale di Pallavolo maschile 2025 ed è Campione del mondo per la quinta volta: gli italiani si riempiono di orgoglio. https://lnkd.in/dACa-cnv @LivioGigliuto @IstitutoPiepoli #volley #italia #sondaggi - X Vai su X

Insubria Volley Mornago: al via la stagione 2025/2026, tra gioventù, eccellenza e ambizione Mornago, 30 settembre 2025 L’Insubria Volley Mornago inaugura ufficialmente la stagione sportiva 2025/2026 con un progetto maschile ambizioso e strutturato, c - facebook.com Vai su Facebook

Mattarella commosso, riceve le medaglie d’oro dell’Italia femminile e maschile di pallavolo: “Formidabili” - Al Quirinale sono state accolte le due delegazioni di volley maschile e femminile reduci dai rispettivi Mondiali vinti ... Si legge su fanpage.it

Le Nazionali del Volley italiano al Quirinale e a Palazzo Chigi. Grande festa per gli azzurri campioni del mondo - La Nazionale maschile di Fefé De Giorgi e la femminile di Julio Velasco hanno celebrato i due freschi titoli mondiali con la un “tour romano” memorabile. Secondo blitzquotidiano.it