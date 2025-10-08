Il Volley Bergamo 1991 nomina il CdA | Veneziani presidente Cianciaruso tra i consiglieri

Bergamo. Una società sempre più strutturata e di alto profilo. Il Volley Bergamo 1991, nella riunione dei soci svoltasi lunedì 29 settembre, ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione. Si tratta di organo di nuova creazione, visto che prima Andrea Veneziani ricopriva la carica di amministratore unico della società, fondata nel 2021. Veneziani è stato nominato presidente del CdA, mentre il resto del collegio è composto inoltre dai consiglieri Chiara Paola Rusconi, già presidente di Volley Bergamo 1991, Paolo Bolis, Chief Financial Officer della società, Stefano Rovetta, direttore generale, e dalla novità Alessandro Cianciaruso, numero uno di Seas, ma anche di AEA Aircraft Engineering Academy e di Lindbergh Aviation Academy, già presidente in passato della società di calcio La Fiorita, che ha sede a San Marino. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

