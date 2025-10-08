Il volley azzurro da Mattarella | Siete stati formidabili
Roma, 8 ott. (askanews) - "Siete state e siete stati formidabili: grazie. Siete stati seguiti dagli italiani in quei giorni e tutti vi sono riconoscenti". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha accolto gli azzurri delle squadre nazionali femminile e maschile di pallavolo al Quirinale. "Vorrei aggiungere - ha detto il capo dello Stato - che c'è un'altra ricompensa ai sacrifici e agli impegni che svolgete, accanto a quella dei successi e delle medaglia, l'aver incoraggiato tanti bambini e bambine a dedicarsi allo sport, è un contributo importante al Paese". "Ho applaudito Velasco quando alcuni giorni fa si è scagliato contro la mia generazione, o anche quella successiva, che critica sempre i giovani: sono perfettamente d'accordo, sta venendo su una generazione eccezionale". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
