Il video virale della leonessa che attacca un bambino in Thailandia | l'animale tenuto come domestico da un influencer
Una leonessa fuggita da una proprietà privata ha attaccato e ferito un bambino e un uomo in Thailandia. L’animale era tenuto da un influencer che lo esibiva sui suoi social. L’episodio ha riacceso il dibattito sul possesso privato di pericolosi selvatici e sul ruolo dei social nel normalizzare e incentivare questo fenomeno. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: virale - leonessa
