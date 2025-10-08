Il viaggio nella Parade Électronique | Non è un genere ma un mondo

MMT (Musica Musicisti Tecnologie) Creative Lab torna con la nona edizione di Parade Électronique, rassegna di musica elettronica sperimentale e ricerca sonora che indaga il rapporto tra creatività, tecnologia e società contemporanea. Sei appuntamenti dal 10 ottobre al 28 novembre al Teatro Arsenale di Milano. Un viaggio fra esperienze sonore che vanno dal repertorio elettroacustico del Novecento a produzioni nate con il supporto dell’ intelligenza artificiale. Primo appuntamento venerdì alle 17 con il convegno diffuso per i 70 anni della nascita dello Studio di Fonologia. Tema dell’incontro “Donne in elettronica: Il suono dell’assenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

