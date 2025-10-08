Domenica prossima, alle ore 16, la rassegna ’Storie in musica a Classis’, nata dalla collaborazione fra La Corelli e Fondazione RavennAntica, prosegue con uno spettacolo che dà nuova vita al celebre romanzo ’Il viaggio meraviglioso di Nils Holgeon’, trasformandolo in un’esperienza artistica a 360 gradi che unisce musica, narrazione e illustrazioni realizzate dal vivo, e capace di coinvolgere il pubblico di ogni età. Produzione originale La Corelli, la pièce è un omaggio all’opera della svedese Selma Lagerlof, prima donna a ricevere il Premio Nobel per la Letteratura nel 1990. La storia narrata è quella di Nils, un ragazzo pigro e disubbidiente che, per punizione, viene trasformato in uno gnomo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il viaggio di Nils Holgersson diventa uno spettacolo