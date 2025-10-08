Il viaggio di Marco Cavallo a Restinco | Chiudere i Cpr per restituire dignità e umanità

Due cavalli azzurri, uno giunto da Trieste, l’altro dal centro di salute mentale di Latiano, si sono affiancati questa mattina davanti alla porta carraia del Cpr di Restinco, diventando il cuore simbolico di una manifestazione civile che ha unito sindacati, associazioni e cittadini. La presenza. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

viaggio marco cavallo restincoIn viaggio con Marco Cavallo – Per la chiusura dei CPR e per l’abolizione della detenzione amministrativa - Siamo alla quinta tappa del viaggio di Marco Cavallo nei Centri di Permanenza per i Rimpatri, che questa volta arriva a Brindisi, per chiedere la chiusura ... Si legge su pressenza.com

viaggio marco cavallo restinco"Il viaggio di Marco Cavallo per la chiusura dei CPR - Un viaggio democratico e di giustizia, quello di Marco Cavallo, al quale è possibile aggregarsi. Si legge su peacelink.it

