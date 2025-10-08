Il via ai corsi con Guerini del Copasir

"Questi studi mi hanno dato metodo, senso critico e curiosità verso il mondo". Lorenzo Guerini, presidente del Copasir, il comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, ed ex ministro della difesa, in dialogo con il professor Angelo Ventrone, professore di storia contemporanea, ha inaugurato i corsi del dipartimento di scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali. Al centro del confronto il tema " I servizi di sicurezza e le tensioni internazionali del nostro tempo ": un’occasione di approfondimento su questioni che intrecciano politica, diplomazia e responsabilità civica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il via ai corsi con Guerini del Copasir

In questa notizia si parla di: corsi - guerini

Guerini Abbigliamento - facebook.com Vai su Facebook

Guerini: “Putin deve fare ciò che ha sempre negato, riconoscere Zelensky e trattare. Europa compatta con Kiev” - Roma, 21 agosto 2025 – Dopo l’Alaska c’è stato Washington: un secondo round in cui l’Europa e Zelensky sono riusciti a riequilibrare i cedimenti di Trump a Putin? Scrive quotidiano.net