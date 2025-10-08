Il verde è curativo per la salute umana lo dimostra la scienza | ma l’Italia lo ignora

Di Florida Nicolai, ARCA (Assieme per la Rigenerazione e la Cura dell’ambiente) La relazione tra verde e salute umana ha superato la fase delle semplici correlazioni per approdare alla comprensione dei meccanismi eziologici e alla quantificazione dei servizi ecosistemici. I monoterpeni emessi dalle piante – come l’alfa-pinene e il limonene – agiscono come veri e propri principi attivi. Studi condotti nell’ambito della Medicina Forestale dimostrano la loro capacità di potenziare l’attività dei linfociti Natural Killer (NK), esercitare effetti antinfiammatori e modulare positivamente l’umore, riducendo i livelli di cortisolo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

