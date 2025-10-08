Il turismo business in forte crescita perchè Rimini vuole tornare a investire | in città 93 eventi congressuali

Il 2024 è stato un anno di crescita del comparto Mice per l’Emilia-Romagna e per tutto il mercato italiano. La solida ripresa dell’industria congressuale italiana emerge infatti dall’11esima edizione dell’Osservatorio Italiano dei Congressi e degli cventi-Oice, ricerca promossa dall’associazione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it