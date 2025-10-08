Il turismo business in forte crescita perchè Rimini vuole tornare a investire | in città 93 eventi congressuali
Il 2024 è stato un anno di crescita del comparto Mice per l’Emilia-Romagna e per tutto il mercato italiano. La solida ripresa dell’industria congressuale italiana emerge infatti dall’11esima edizione dell’Osservatorio Italiano dei Congressi e degli cventi-Oice, ricerca promossa dall’associazione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
In questa notizia si parla di: turismo - business
Turismo congressuale e Museo del Vino, Arena: «Investiamo e costruiamo un business»
Turismo enogastronomico: un business in cerca di professionisti
Il business del turismo. Quattromila strutture: crescono le case vacanza
Lunedì 13 ottobre 2025 – ore 15.30 Jesolo, Palazzo del Turismo Presentiamo HORECA Business School, il nuovo percorso di crescita per imprenditori, ristoratori e albergatori. Un progetto nato dalla sinergia tra Eurodrink e OSM Restaurant per portare nei l - facebook.com Vai su Facebook
BUSINESS TOURISM MANAGEMENT A POLICORO: TURISMO, INNOVAZIONE E INCLUSIONE AL CENTRO DELL’EVENTO - X Vai su X
Turismo in Italia? Crescita record, grazie al lusso - Il turismo di lusso si conferma un’opportunità strategica per l’Italia, capace di coniugare crescita economica e sostenibilità. panorama.it scrive
Turismo, 2025 in crescita con 476 milioni di presenze - Buone notizie per il turismo italiano in apertura del TTG Travel Experience di Rimini: secondo uno studio di Demoskopika che l'ANSA pubblica in anteprima, nel 2025 sono previsti 146,3 milioni di arriv ... Scrive msn.com