Il Tribunale di Trapani sospende il fermo della nave Mediterranea e smentisce il decreto Piantedosi

Con un'ordinanza cautelare, il Tribunale di Trapani ha sospeso il fermo amministrativo della nave ONG Mediterranea Saving Humans. Il giudice ha dichiarato illegittimo il provvedimento del Ministero dell’Interno, riconoscendo la piena legittimità delle scelte compiute dall’equipaggio: agire in favore della vita e della dignità umana. 🔗 Leggi su Fanpage.it

tribunale trapani sospende fermoTrapani, vince Mediterranea. Annullato il fermo dal Tribunale: "Ha salvato vite in mare" - Nelle otto pagine del provvedimento, la giudice Federica Emanuela Lipari censura il Viminale “per l’illegittimità del provvedimento sotto il profilo della quantificazione della sanzione” e riconosce ... Riporta tp24.it

