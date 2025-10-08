Il Tribunale di Trapani sospende il fermo della nave Mediterranea e smentisce il decreto Piantedosi
Con un'ordinanza cautelare, il Tribunale di Trapani ha sospeso il fermo amministrativo della nave ONG Mediterranea Saving Humans. Il giudice ha dichiarato illegittimo il provvedimento del Ministero dell’Interno, riconoscendo la piena legittimità delle scelte compiute dall’equipaggio: agire in favore della vita e della dignità umana. 🔗 Leggi su Fanpage.it
? 'Sberla' della giurisdizione al governo Meloni e al decreto Piantedosi. Con una ordinanza sospensiva il tribunale di Trapani? ha liberato dalla detenzione amministrativa la nave di soccorso ONG #Mediterranea che il 23 agosto scorso - con una scelt - X Vai su X
Trapani, vince Mediterranea. Annullato il fermo dal Tribunale: "Ha salvato vite in mare" - Nelle otto pagine del provvedimento, la giudice Federica Emanuela Lipari censura il Viminale “per l’illegittimità del provvedimento sotto il profilo della quantificazione della sanzione” e riconosce ... Riporta tp24.it