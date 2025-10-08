Il Tribunale di Trapani sospende il fermo della nave Mediterranea e smentisce il decreto Piantedosi

Con un'ordinanza cautelare, il Tribunale di Trapani ha sospeso il fermo amministrativo della nave ONG Mediterranea Saving Humans. Il giudice ha dichiarato illegittimo il provvedimento del Ministero dell’Interno, riconoscendo la piena legittimità delle scelte compiute dall’equipaggio: agire in favore della vita e della dignità umana. 🔗 Leggi su Fanpage.it