La giudice del tribunale civile di Trapani ha sospeso il fermo amministrativo imposto alla nave Mare Jonio di Mediterranea Saving Humans, bloccata per 60 giorni e multata per 10 mila euro dopo un’operazione di soccorso avvenuta il 23 agosto al largo della Libia. In quell’occasione l’equipaggio aveva tratto in salvo dieci persone, tra cui tre minori non accompagnati, decidendo di dirigersi verso Trapani anziché Genova, porto assegnato dalle autorità italiane. Una scelta che il Ministero dell’Interno aveva ritenuto una violazione delle direttive ufficiali, disponendo il provvedimento di fermo. Il tribunale: «Equipaggio mosso da spirito solidaristico». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Il tribunale di Trapani sospende il fermo alla nave Mediterranea